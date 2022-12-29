النفط يتراجع 1.1% بفعل مخاوف إصابات كوفيد-19 في الصين

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قلصت أسعار النفط خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة، إذ عوض ضعف الدولار جزئيا المخاوف من ضعف الطلب بعد ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 96 سنتا، أو 1.15 في المائة، إلى 82.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:08 بتوقيت جرينتش، وتراجعت عقود تسليم مارس الأكثر نشاطا 1.2 في المائة إلى 82.98 دولار للبرميل بعد أن تراجعت بما يزيد على دولارين في وقت سابق من الجلسة.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار، أو 1.43 في المائة، إلى 77.83 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في الجلسة عند 76.79 دولار، وفقا لـ”رويترز”.

وقلصت العقود الخسائر مع تراجع الدولار في ظل قلق المستثمرين في نهاية العام مع تلاشى التفاؤل الأولي بشأن إعادة فتح الاقتصاد في الصين.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية أقل من المتوقع، بنحو 1.3 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.