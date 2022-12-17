النفط يتراجع 2.4 % وسط اضطراب الأسواق بفعل مخاوف الركود

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هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل أمس وسط اضطراب عام في الأسواق العالمية بفعل مخاوف من ركود وشيك بعدما أشارت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أنها ستستمر في مكافحة التضخم بقوة.

وبحسب “رويترز” انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.17 دولار، أي 2.4 في المائة، لتبلغ 79.04 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.82 دولار، أي 2.4 في المائة، لتبلغ 74.29 دولار للبرميل.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل. ورفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس لمكافحة التضخم.

وأنهى الخامان القياسيان تعاملات الأسبوع على ارتفاع مدعومين بصعودهما في أول ثلاثة أيام منه. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر زيادة أسبوعية منذ مطلع أكتوبر لكن تلك المكاسب جاءت بعد تكبدها أكبر خسارة أسبوعية منذ أغسطس.