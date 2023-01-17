النفط يحوم قرب أعلى مستوى في 2023 وسط آمال بتعافي الطلب الصيني

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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين لكنها تماسكت قرب أعلى مستوياتها منذ بداية العام وسط تفاؤل‭‭ ‬‬بزيادة الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد إعادة فتح الحدود وتخفيف القيود التي فرضت لمكافحة كوفيد.

وانخفض سعر خام برنت 1.08 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 84.2 دولار للبرميل بحلول الساعة 20:41 بتوقيت جرينتش.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 78.85 دولار في تعاملات ضعيفة خلال عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وارتفع الخامان بأكثر من ثمانية بالمئة الأسبوع الماضي، في أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول، بعد أن ارتفعت واردات الصين من الخام بنسبة أربعة بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول، في حين أدى انتعاش السفر بمناسبة رأس السنة القمرية الجديدة إلى تعزيز توقعات الطلب على الوقود.

وقال محللون لدى (إيه.إن.زد) في مذكرة إن حركة السفر في الصين تتعافى من مستوياتها القياسية المنخفضة بعد تخفيف قيود كوفيد-19، مما أدى إلى زيادة الطلب على الخام والمنتجات النفطية. لكن تقارير صدرت في مطلع الأسبوع سلطت الضوء على زيادة في وفيات كوفيد-19 خفضت المعنويات بعض الشيء.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الاثنين إن أسواق النفط متوازنة.

وستصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية تقريريهما الشهريين هذا الأسبوع. وتراقب السوق التقارير عن كثب بحثا عن مؤشرات على توقعات العرض والطلب في العالم.