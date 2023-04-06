النفط يرتفع إلى 85.3 دولار ويتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث

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ارتفعت أسعار النفط اليوم وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية، إذ طغى إعلان أوبك+ تخفيضات إضافية في الإنتاج وتراجع مخزونات النفط الأمريكية على المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وصعد خاما برنت وغرب تكساس بأكثر من ستة في المائة هذا الأسبوع ويتجهان لتسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن تعهدت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين مستقلين منهم روسيا، بتخفيضات إضافية مفاجئة للإنتاج.

وجاءت ارتفاعات اليوم محدودة بعدما أثارت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة القلق بشأن النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 85.30 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 80.93 دولار للبرميل. ولن تكون هناك تداولات يوم غد الجمعة.

وبحسب “رويترز”، صعد مؤشر الدولار اليوم بعدما سجل أدنى مستوى له في شهرين في الآونة الأخيرة. وارتفاع الدولار يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتلقت السوق الدعم أيضا من بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن مخزونات الخام في البلاد انخفضت 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو أكثر من المتوقع. كما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مما يشير إلى ارتفاع الطلب.