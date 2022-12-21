النفط يرتفع بأكثر من دولارين عقب انخفاض محزونات الخام الأمريكية

المناطق_الرياض

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل اليوم بعد أن أظهرت بيانات انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن المكاسب تقلصت بفعل عاصفة ثلجية من المتوقع أن تؤثر على السفر في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 2.21 دولار أو 2.76 في المائة إلى 82.20 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار أو 2.7 في المائة إلى 78.29 دولار.

ووفقا لرويترز تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 5.89 مليون برميل، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مقارنة بتقديرات بانخفاضها 1.66 مليون برميل. وقالت مصادر في السوق إن بيانات من معهد البترول الأمريكي أظهرت أمس تراجع المخزونات 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.