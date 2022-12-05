النفط يرتفع بعد تمسك أوبك+ بأهداف الإنتاج

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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة بعد أن أعادت دول أوبك+ تأكيد أهدافها المتعلقة بإنتاج النفط قبل حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي ووضع سقف له والذي يسري اعتبارا من اليوم الاثنين.

في الوقت نفسه وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود خففت المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 85.96 دولار للبرميل عند الساعة 2309 بتوقيت جرينتش بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 80.35 دولار للبرميل.