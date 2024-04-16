النفط يرتفع فيما تدرس إسرائيل ردها على الهجوم الإيراني

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط بعدما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل سترد على الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع بصواريخ وطائرات مسيرة، وسط دعوات لضبط النفس من الحلفاء.

وبحلول الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران 46 سنتا، أو 0.5%، إلى 90.56 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو/أيار 43 سنتا، أو 0.5%، إلى 85.84 دولار للبرميل وفقا لـ “العربية”.

وأنهت أسعار النفط جلسة أمس الاثنين على انخفاض بعدما تبين أن الهجوم الإيراني على إسرائيل في مطلع الأسبوع كان أقل ضررا من المتوقع، وهو ما هدأ في البداية المخاوف من نشوب صراع يتصاعد بشكل سريع ويمكن أن يعرقل إمدادات النفط الخام، بحسب “رويترز”.

ولم يتسبب الهجوم، الذي وصفته إيران بأنه رد على غارة جوية على قنصليتها في دمشق، إلا في أضرار بسيطة، إذ أسقط نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي الصواريخ.

لكن مصدرا حكوميا قال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى أمس الاثنين مجلس وزراء الحرب للانعقاد للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة لبحث كيفية الرد على أول هجوم مباشر تشنه إيران على إسرائيل. وأثار ذلك مخاوف في السوق من أن تؤثر الإجراءات الانتقامية على إمدادات النفط.

وتنتج إيران أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الخام وهي منتج رئيسي بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وارتفع الخامان القياسيان يوم الجمعة مع توقع الهجوم الانتقامي الإيراني، وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وفي الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرسمية اليوم الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الصيني بـ5.3% في الربع الأول من العام على أساس سنوي من 5.2% في الأشهر الثلاثة السابقة.