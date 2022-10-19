النفط يرتفع في ظل شح المعروض رغم السحب من الاحتياطي الأمريكي

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء إذ قابل الحذر من شح المعروض الأثر السلبي للغموض بشأن الطلب والأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب المزيد من الخام من احتياطيها الاستراتيجي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 2.38 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 92.41 دولار للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر، الذي ينتهي أجل تداوله غدا الخميس، 2.73 دولار، أو 3.3 بالمئة إلى 85.55 دولار للبرميل.

وفي الجلسة السابقة، سجل الخامان القياسيان أدنى مستوى لهما في أسبوعين بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يخطط للإفراج عن 15 مليون برميل من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، إذ انخفضت 1.7 مليون برميل حسبما أظهرت بيانات حكومية أسبوعية، مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل. وانخفضت مستويات احتياطي البترول الاستراتيجي 3.6 مليون برميل إلى ما يزيد قليلا على 405 ملايين، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1984.