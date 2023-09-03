النفط يرتفع لأعلى مستوياته في سبعة أشهر وسط مخاوف بشأن الإمدادات

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ارتفعت أسعار النفط في إغلاق أمس الأول الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من نصف عام لتنهي موجة خسائر استمرت أسبوعين، مدعومة بتوقعات بتقلص الإمدادات، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط قدره مليون برميل يوميا حتى أكتوبر، مما يطيل أمد قيود الإمدادات التي صممتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف مجتمعة باسم أوبك+، لدعم الأسعار.

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، إن روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركاء أوبك+ على خفض صادرات النفط الشهر المقبل.

وارتفع سعر التسوية لخام برنت 1.66 دولار، أو 1.9 %، إلى 88.49 دولارا للبرميل. وفي وقت سابق ارتفع إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 88.75 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 27 يناير.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.39 دولار، بما يعادل 1.7 % تقريبًا، إلى 85.02 دولارا. وارتفع في وقت سابق إلى 85.81 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 16 نوفمبر.

وارتفع برنت نحو 4.8 % هذا الأسبوع، وهي أكبر زيادة في أسبوع منذ أواخر يوليو. وتقدم خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.2 % خلال الأسبوع، وهو أكبر مكسب أسبوعي له منذ مارس.

الطلب يقترب من مستويات قياسية

وقال فيل فلين، المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز: “هناك إدراك بأن الاقتصاد لا يتراجع عن الخريطة، وهناك مؤشرات على أن الطلب يقترب من مستويات قياسية”، “ويتعين على الناس أن يواجهوا الحقيقة الباردة والصعبة المتمثلة في أن الإمدادات أقل من المتوسط، وكانت الشهية للنفط في الولايات المتحدة قوية، مع انخفاض مخزونات الخام التجارية في خمسة من الأسابيع الستة الأخيرة، وفقًا للمسوحات التي أجرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وأظهر تقرير أميركي تمت مراقبته باهتمام يوم الجمعة أيضًا ارتفاعًا في معدل البطالة واعتدالًا في نمو الأجور، مما عزز التوقعات بتوقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، تتزايد توقعات انتعاش الطلب في أماكن أخرى.

وأظهرت مسوحات خاصة أن تراجع قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو انحسر الشهر الماضي، مما يشير إلى أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة للمصانع المتضررة في المنطقة، في حين أن الانتعاش غير المتوقع في الصين أعطى بعض الأمل للاقتصادات المعتمدة على التصدير.

وتعتمد كل من أوبك والوكالة الدولية للطاقة على الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، لدعم الطلب على النفط خلال الفترة المتبقية من عام 2023، لكن التعافي البطيء لاقتصاد البلاد يثير قلق المستثمرين.

وقال تاماس فارجا من شركة بي في إم للوساطة النفطية إن ما تبقى من هذا العام يعد بنقص في الإمدادات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاستهلاك العالمي الصحي إلى حد معقول وجزئيًا بسبب تصميم السعودية على توفير حد أدنى للسعر المرتفع. وقال “ما لم يحقق الاقتصاد الصيني انتعاشا واثقا في العام المقبل، فإن المزاج العام سوف يسوء بشكل ملحوظ”.

وفي مؤشر على الإمدادات المستقبلية، قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة إن منصات النفط الأميركية لم تتغير عند 512 هذا الأسبوع، وهو المقياس عند أدنى مستوى له منذ فبراير 2022.

وقال محللون إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت إلى أدنى مستوياتها هذا العام ومن المرجح أن تنكمش أكثر، حيث يشير الطلب القياسي وتخفيضات إمدادات المنتجين وضعف العقود الآجلة وارتفاع تكاليف التخزين إلى زيادة السحب.

وقالوا إن سوق الخام المتشددة من المتوقع أن تستمر حتى عام 2024 وتضيف ضغطًا تصاعديًا على أسعار النفط العالمية. وفي إشارة صعودية، انخفضت المخزونات الأميركية الأسبوع الماضي بمقدار 10.6 مليون برميل، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2022 عند 420.65 مليون برميل.

وقال آل سالازار، نائب الرئيس الأول لشركة إنفيروس لتكنولوجيا الطاقة: “لقد اقتربنا بالفعل من عام 2022 ولا أعتقد أننا سنبدأ في البناء في النصف الثاني من العام”. وأضاف “سعر 100 دولار للبرميل لخام برنت يقع بالتأكيد في نطاق مذهل”.

وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت عند 88.08 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأميركي عند 85.16 دولارًا للبرميل. ومن المتوقع أن يسجل الطلب العالمي مستوى قياسيا هذا العام بفضل السفر الجوي القوي واحتياجات توليد الطاقة وارتفاع نشاط البتروكيماويات الصيني، حسبما توقعت وكالة الطاقة الدولية في أغسطس. وقد ينمو الطلب هذا العام بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى 102.2 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط لن تتناسب مع ارتفاع الطلب، مضيفة أنها تتوقع ارتفاع الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا. وانخفضت الإمدادات بعد أن خفضت السعودية إنتاجها طوعا في الأشهر الأخيرة ومن المرجح أن تفوق الزيادات في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وإيران وفنزويلا.

وبشكل عام، قد يبلغ متوسط إنتاج النفط الأميركي 12.8 مليون برميل يوميًا في عام 2023، لكن المحللين يشككون في إمكانية الحفاظ على مكاسب النفط الصخري دون زيادة حادة في نشاط الحفر. وانخفضت منصات النفط الأميركية النشطة هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير 2022.

كما أن أسعار النفط الأميركي على المدى القريب أعلى من العقود الآجلة، مما شجع بشكل أكبر على السحب من المخزون. وجرى تداول الخام الأميركي للتسليم في أكتوبر مؤخرا أعلى بحوالي 6 دولارات من التسليم بعد 12 شهرا.

وعندما ارتفعت العقود الآجلة لآجل ستة أشهر في أواخر يوليو/تموز لفترة وجيزة فوق تلك العقود تسليم أكتوبر، انخفضت الأسهم الأميركية مع قيام محافظي البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف شراء النفط وتخزينه.

وقال كريستوفر هاينز، المحلل في شركة إنرجي أسبكتس: “سيكون من الصعب للغاية تحفيز هذا التخزين”، وقال إرني بارساميان، الرئيس التنفيذي لغرفة مقاصة التخزين الطرفي، ذا تانكر تايقر، إن أسعار النفط الخام للتسليم المستقبلي تحتاج إلى التداول بما لا يقل عن 50 سنتًا فوق أسعار أكتوبر قبل أن يكون تخزين الخام مربحًا.

ويقارن ذلك بتقديرات تتراوح بين 10 و20 سنتا عندما كانت أسعار الفائدة تحوم حول 1 %. وكتب محللون في شركة اينرجي اسبيكتس في مذكرة: “من المرجح أن ننتقل إلى وضع طبيعي جديد يتمثل في انخفاض الغطاء الآجل للمخزون”.

وتخشى الأسواق من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى عرقلة النمو الاقتصادي هذا العام، مما يؤثر على الطلب على النفط الخام. كما عززت قراءات التضخم في منطقة اليورو التي جاءت أعلى من المتوقع هذه الفكرة.

وأثرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصينية المتوسطة أيضًا على المعنويات، حيث أظهرت البيانات الرسمية أن نشاط التصنيع في أكبر مستورد للنفط في العالم انكمش للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، وإن كان بمعدل أبطأ من المتوقع.

ومن المتوقع أن تمدد المملكة العربية السعودية خفض إمدادات النفط بمقدار مليون برميل حتى أكتوبر، حيث تسعى لدعم الأسعار في ظل خلفية اقتصادية متعثرة.