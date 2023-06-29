النفط يرتفع وسط تقلص أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركية

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ارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاضا أكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية، في إشارة إلى طلب قوي من أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا، أو 0.47 ٪، إلى 72.60 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت الأميركية 26 سنتًا، أو 0.38 ٪، إلى 67.96 دولارًا للبرميل.

وانخفض كلا العقدين بنحو 2.5 ٪ في الجلسة السابقة وسط إشارات بأن البنوك المركزية قد لا تكون منتهية برفع أسعار الفائدة.

وقالت فاندانا هاري، مؤسسة فاندا إنسايتس مزود تحليل سوق النفط: “أدى تراجع الثلاثاء إلى اقتراب برنت وغرب تكساس من مستويات الدعم التي صمدت خلال هبوط الأسعار في الشهرين الماضيين”.

وكان فارق سعر خام برنت على مدى ستة أشهر – وهو هيكل سعري يتم فيه تداول العقود التي يتم تحميلها عاجلاً أعلى من عقود التحميل المتأخر – عند أدنى مستوياته في ستة أشهر.

وقالت هاري: “إن اتساع رقعة التأرجح في النهاية السريعة والتراجع الضعيف على طول المنحنيات الأمامية لخام برنت وغرب تكساس الوسيط يشير إلى إدراك السوق المتزايد لفائض العرض”.

وتراجعت مخزونات الخام بنحو 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، وفقا لمصادر السوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي، وكان المحللون يتوقعون سحب 1.76 مليون برميل. وتراجعت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل مقارنة بتقديرات لسحب 126 ألف برميل.

على صعيد الطلب، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الثلاثاء إن التضخم المرتفع بشكل عنيد سيتطلب من البنك تجنب إعلان إنهاء رفع أسعار الفائدة. ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

كما أدى ارتفاع ثقة المستهلك الأميركي في يونيو إلى مخاوف السوق من احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، وقال محللون إن الأسواق تكافح للتخلص من المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على النمو العالمي والطلب على النفط.

وقال محللو أبحاث السلع في بنك أستراليا الوطني، في مذكرة: “ما زلنا نتوقع تشديد السوق في النصف الثاني من عام 2023 على خلفية تخفيضات الإمدادات السعودية اعتبارًا من يوليو مع وجود مخاطر صعودية على الأسعار من المستويات الحالية”.

وبشكل منفصل، قالت وزارة الطاقة الروسية إنها لا ترى نقصًا في البنزين في السوق المحلية، حيث خفضت الشركات الصادرات وزادت الإنتاج بعد استكمال أعمال الصيانة المخطط لها تدريجيًا، وأضافت الوزارة أن إنتاج وقود الديزل في نهاية يونيو كان أعلى بنسبة 2 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والمخزونات عند مستوى تاريخي مرتفع.

وفي الصين، وسعت الأرباح السنوية في الشركات الصناعية انخفاضًا مزدوج الرقم في الأشهر الخمسة الأولى حيث أدى تراجع الطلب إلى تقلص الهوامش، مما عزز الآمال في المزيد من دعم السياسات لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتعثر بعد كوفيد.

إلى ذلك، عادت أسعار الغاز الأوروبية إلى الارتفاع مرة أخرى هذا الشهر بعد التمديدات للعمل في منشأة نيهامنا الرئيسية في النرويج. ونظرًا لأن منتج بحر الشمال أصبح الآن أكبر مصدر منفرد للإمداد إلى أوروبا، فإن السوق يتأثر بشكل متزايد بأي انقطاعات من البلاد. كما تجري الأعمال الإضافية المخطط لها في حقلي أوسبرغ و جولفاكس الرئيسيين. كما انتعشت أسعار النفط إلى حد ما، بعد أن أبرزت توقعات وكالة الطاقة الدولية انتعاش الطلب الصيني وتباطؤ إنتاج الخام الأميركي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن ذلك قد يؤدي إلى تضييق السوق، لا سيما في النصف الثاني من العام المقبل، حتى مع اقتراب ذروة الطلب على النفط بحلول نهاية العقد. وبالنسبة لأوروبا على وجه الخصوص، تم تشديد إمدادات الديزل وزيت الغاز بسبب انقطاع المصافي، وانخفاض الواردات من آسيا، وانخفاض مستويات المياه على نهر الراين.

وفي إفريقيا، يشعر مالكو الناقلات بالقلق من الاتصال في الموانئ النيجيرية بعد أن أصدرت دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في البلاد مطالبات غير متوقعة بضرائب الشحن المتأخرة – والتي تصل في بعض الحالات إلى ملايين الدولارات. وبالتالي ترتفع معدلات الشحن من منتج النفط في غرب إفريقيا.

ومن المقرر أن ينتهي وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي من وضعهم النهائي بشأن تصميم سوق الكهرباء في المجلس الأخير تحت الرئاسة السويدية. وفي مارس، اقترحت المفوضية الأوروبية تدابير لتسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة في السوق والتعامل مع ارتفاع الأسعار، في حين سيتم التخلص التدريجي من تدابير الطوارئ مثل ضريبة الربح غير الهامشي. وسيناقش الوزراء أيضًا الاستعدادات لإمداد الغاز في فصل الشتاء، بما في ذلك منصة الشراء المشتركة الجديدة.

وقالت انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء بعد أن أشارت البيانات إلى تقلص مخزونات الخام الأميركية في الأسبوع الماضي، على الرغم من أن توقع المزيد من الإشارات حول أسعار الفائدة العالمية أبقى التجار في حالة توتر.

في وقت، تعرضت أسعار النفط الخام لخسائر فادحة على مدى الجلسات الخمس الماضية، وسط مخاوف مستمرة من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على النشاط الاقتصادي ويؤدي إلى تآكل الطلب على النفط الخام، ولم تفعل دلائل شح العرض على المدى القريب وبعض المرونة في الاقتصاد الأميركي الكثير لتخفيف الضعف في أسواق النفط هذا العام، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في بقية العالم.

وشوهدت المخزونات الأميركية تتقلص مع ارتفاع الطلب في الصيف، وفي بعض الإشارات الإيجابية لأسواق النفط، أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الأميركية تقلصت بمقدار 2.4 مليون برميل أكبر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، وهو أكثر بكثير من التوقعات لسحب 1.47 مليون براميل.

وأشار الانخفاض الحاد في مخزونات البنزين إلى تحسن الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط موسم الصيف الكثيف السفر. وعادة ما تنذر بيانات معهد البترول الامريكي باتجاه مماثل في قراءات المخزون من إدارة معلومات الطاقة، والتي من المقرر إجراؤها في وقت لاحق يوم الأربعاء، ويشير انخفاض المخزونات إلى بعض التشديد في الإمدادات الأميركية، خاصة مع تحسن الطلب على المدى القريب.

وتأتي البيانات أيضًا بعد أن أثار اشتباك بين روسيا ومجموعة المرتزقة فاغنر بعض المخاوف بشأن تجدد الاضطرابات في إمدادات النفط العالمية، على الرغم من أن الاشتباك بدا قصير الأمد، لكن على الرغم من بعض علامات شح الإمدادات، كانت أسعار النفط تتكبد خسائر فادحة وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن المقرر أن يتحدث قائدا البنك المركزي جيروم باول وكريستين لاغارد في منتدى البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يقدم كلاهما نظرة متشددة بشأن أسعار الفائدة. وكان باول قد حذر بالفعل الأسبوع الماضي من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة مرتين أخريين على الأقل هذا العام، بينما أشارت لاغارد أيضًا إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة يوم الثلاثاء.

وأثرت احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، بشدة على أسعار النفط هذا العام، على الرغم من تخفيضات الإنتاج المتكررة في المملكة العربية السعودية وتقلص الإمدادات.

كما أظهرت بيانات أمس الأربعاء أن الأرباح الصناعية الصينية استمرت في الانخفاض هذا العام، مما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.