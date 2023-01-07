النفط يستقر عند الإغلاق ويسجل خسارة أسبوعية بفعل مخاوف الركود

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لم يطرأ تغير على أسعار النفط اليوم الجمعة وسط تراجع الدولار الأمريكي وتقارير الوظائف الأمريكية، لكن الخامين القياسيين أنهيا الأسبوع الأول من العام على تراجع بسبب مخاوف الركود العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2 بالمائة لتبلغ عند التسوية 78.57 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عشرة سنتات أو 0.1 بالمائة ليسجل 73.77 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لهما في مستهل عام منذ 2016.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 13 بالمائة خلال الأسابيع الثلاثة السابقة عليه.