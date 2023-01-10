النفط يستقر مع ترقب قرار المركزي الأمريكي بخصوص الفائدة

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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وتخلت عن بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع ترقب المتعاملين لمؤشرات بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعلقة برفع الفائدة لمعرفة تداعيات ذلك على الاقتصاد والطلب على الوقود. ويقول صناع السياسات النقدية في المركزي الأمريكي إن بيانات التضخم الجديدة التي تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع ستساعدهم في اتخاذ قرار بشأن إمكانية إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل إلى ربع نقطة مئوية بدلا من رفعه بمعدلات أكبر مثلما حدث في معظم العام الماضي.

وبحلول الساعة 1:15 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 79.49 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات أو 0.07 بالمئة إلى 74.58 دولار للبرميل.

وقفز الخامان واحدا بالمئة أمس الاثنين بعدما فتحت الصين حدودها في مطلع الأسبوع لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.

وكشف استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أن من المرجح انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.4 مليون برميل، بينما ستسجل مخزونات نواتج التقطير انخفاضا طفيفا.

ويعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات الخام الأمريكية في الساعة 4.30 بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء.