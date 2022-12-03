النفط يسجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ شهر

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سجلت سعر النفط أكبر مكاسب أسبوعية له في شهر، في ارتفاع استمر 4 أيام.

العقود الآجلة للنفط

وتراجعت العقود الآجلة للنفط 1.5% في تعاملات متقلبة، الجمعة، قبل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +) يوم الأحد وفرض الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي يوم الاثنين.

خام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 85.57 دولار للبرميل.

الخام الأميركي

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار أو 1.5%، إلى 79.98 دولار عند التسوية.

أكبر مكاسب أسبوعية

وسجل النفط أكبر مكاسب أسبوعية له في شهر، بعد أسبوع متقلب تميزت فيه الصين بتخفيف قيود كوفيد وسط مضاربات شديدة.

انتعاشًا حادًا هذا الأسبوع

وحقق النفط انتعاشًا حادًا هذا الأسبوع بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 2021 يوم الاثنين، مع تحسن آفاق الطلب بسبب تقليص سياسة كوفيد في الصين في أعقاب الاحتجاجات.

كان الارتفاع مدعومًا بمعنويات السوق الأوسع التي كانت تتفاعل بشكل متفائل مع الإشارات الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من الأسبوع بأن وتيرة رفع أسعار الفائدة سوف تتباطأ.

ارتفاعات استمر أربعة أيام

مع ذلك، توقف الارتفاع الذي استمر أربعة أيام يوم الجمعة بعد أن أعادت الرياح المعاكسة الهبوطية تأكيد نفسها في السوق.

مؤشر الدولار

وتعززت أسعار النفط أيضا بهبوط مؤشر الدولار، الذي عادة ما يتناسب أداؤه عكسيا مع أسعار النفط، مسجلا أدنى مستوياته في خمسة أشهر.