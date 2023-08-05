النفط يسجل سادس زيادة أسبوعية بعد القرارات السعودية

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سجلت أسعار النفط سادس ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، في أطول سلسلة من الصعود منذ ما يزيد على عام، بعد أن قررت أهم دولتين في تحالف “أوبك+”، المملكة وروسيا، مد تخفيض الإنتاج حتى نهاية الشهر القادم، وقد انخفض مخزون الولايات المتحدة من النفط انخفاضًا قياسيًا.

أسعار النفط

استقرت أسعار خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 82 دولارًا للبرميل، حتى ارتفعت مكاسبه أثناء فترة الأسابيع الستة بنسبة 20% تقريبًا.

أعلنت المملكة الخميس الماضي، أنها ستمدد تخفيض الإنتاج الطوعي بواقع مليون برميل يوميًا حتى نهاية سبتمبر، وأن هذا التخفيض قد يمتد لفترة أطول من ذلك أو أن تزيد الكمية. ومن جهتها، ستقوم روسيا أيضًا بتمديد خفض صادراتها من النفط حتى نهاية الشهر القادم، رغم أنها قللت من الكمية التي ستقوم بخفضها.

تأثير قرارات الخفض

أصبحت عقود النفط المستقبلية في نيويورك مرتفعة حاليًا مقارنة مع بداية العام بسبب تخفيض الإنتاج من جانب قادة منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها. ففي لقاء يوم أمس الجمعة لإحدى لجان تحالف “أوبك+”، أكدت على سياسة الحصص في التحالف ولم توص بإجراء أي تغيير على تخفيضات الإنتاج التي تطبقها الدول الأعضاء.

وأوضحت المملكة أنها قد تستمر في خفض إنتاج النفط مع تمديد قيوده الإمدادات الطوعية مع روسيا لمدة شهر آخر، وسعى قادة أوبك بلس إلى دعم أسعار النفط بسلسلة من خفض الإنتاج على مدار العام الماضي. القرار السعودي الروسي بشأن النفط

وستمدد المملكة أمد خفض إنتاجها البالغ مليون برميل يوميًا -والذي بدأ تنفيذه لأول مرة في يوليو/ تموز وأطلق عليه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان اسم “المصاصة السعودية” – حتى نهاية سبتمبر/ أيلول وقد يتم تمديدها أكثر في وقت لاحق هذا العام، في حين ستخفض روسيا صادرات النفط الشهر المقبل بمقدار 300 ألف برميل في اليوم. وتأتي الخطوة التي اتخذها قادة أوبك بلس، خارج الاجتماع الرسمي للمجموعة، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بنسبة 14 % في يوليو / تموز إلى ما يقارب 85 دولارًا للبرميل.

تطورات أسعار النفط منذ مارس