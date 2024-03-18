النفط يصعد بفعل توقعات انخفاض الإمدادات ومخاوف جيوسياسية

صعدت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، لتعزز مكاسبها من الأسبوع الماضي عندما ارتفعت الأسعار بنحو 4 % وسط توقعات بانخفاض الإمدادات.

وبحلول الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 3 سنتات إلى 85.37 دولار للبرميل. وارتفعت عقود أبريل لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 10 سنتات إلى 81.14 دولار للبرميل.

وكتب محللون من ANZ في مذكرة “المخاوف الجيوسياسية لا تزال مرتفعة أيضا”، في إشارة إلى حملة أوكرانية مكثفة بالطائرات المسيرة على مصافي نفط روسية في مطلع الأسبوع.

وأمس السبت تسبب أحد الهجمات في اندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك في كاسنودار التي تعالج 8.5 مليون طن متري من النفط الخام سنويا أو 170 ألف برميل يوميا.

وفي الشرق الأوسط، أكدت إسرائيل مضيها قدما في خطط التوغل في رفح جنوب قطاع غزة حيث يأوي أكثر من مليون نازح، وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إن هذه الخطوة ستجعل السلام في المنطقة صعبا للغاية.