النفط يعود لمساره “التصاعدي” بارتفاع 1%

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عاد النفط إلى مساره التصاعدي على مستوى الأسعار بارتفاع 1%، بعد موجة من الهبوط ثم الاستقرار على مدار الأيام الماضية؛ حيث ارتبطت التغيرات السعرية باستمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط والتخوف من كبح الإمدادات العالمية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بمقدار 66 سنتاً أو 0.9 % عند التسوية ليصل إلى 78.22 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 50 سنتاً أو 0.7 % لتبلغ 72.78 دولار للبرميل.

وحقق الخامان مكاسب للمرة الأولى منذ أربع جلسات، بعد عدة أيام من التراجع والتي ختمها مع بداية يوم (الإثنين) باستقرار، ثم تحولت إلى ارتفاع مع نهاية المعاملات.

وكان المؤشران قد أنهيا معاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 7 %، عقب صدور بيانات وظائف أمريكية أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يكون أكبر من المتوقع.