النفط يعوض خسائره ويرتفع بعد زيادة أقل من المتوقع للتضخم الأمريكي

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تعافت أسعار النفط من الخسائر المبكرة التي تكبدتها اليوم وتحولت إلى الصعود بعد أن عادلت بيانات التضخم الأمريكية التي كانت أقل من المتوقع أثر المخاوف المرتبطة بالطلب والتي أججها تجديد الصين لقيود كوفيد-19، بحسب ما جاء في “رويترز”.

وبعد خسائر لثلاثة أيام على التوالي، ارتفعت العقود الآجلة للخام بأكثر من دولار واحد للبرميل بعد أن دعمت بيانات التضخم آمال المستثمرين في خفض حجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة، وهو ما سيعود بالإيجاب على الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 1626 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار إلى 93.74 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنتا إلى 86.70 دولار.

وكانت المكاسب محدودة لأن الصين تكافح زيادة في عدد الإصابات في عدة مدن مهمة من الناحية الاقتصادية من بينها العاصمة بكين.

وارتفعت أسعار النفط الخام في وقت سابق هذا العام بعدما أثارت الحرب الروسية في أوكرانيا مخاوف بشأن الإمدادات، مع اقتراب خام برنت من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا. لكن الأسعار انخفضت منذ ذلك الحين بسبب مخاوف من ركود محتمل. وتراجع خام برنت أكثر من 6 في المائة هذا الأسبوع.

وتعرضت السوق لضغوط أمس نتيجة ارتفاع كبير في مخزونات الخام الأمريكية. وارتفعت المخزونات بمقدار 3.9 مليون برميل لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2021.