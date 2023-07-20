النفط يغلق منخفضًا وسط عمليات بيع لجني الأرباح بسبب شح المعروض الأمريكي

في الوقت نفسه، قالت وزارة الطاقة الروسية إنه من المتوقع أن تخفض روسيا صادراتها النفطية 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث من العام، تماشيًا مع خفض طوعي مزمع للصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في أغسطس.