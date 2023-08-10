النفط يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل.. وبرنت يسجل 87.17 دولارًا للبرميل

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لامست أسعار النفط اليوم الأربعاء، ذرى جديدة، إذ سجل خام برنت أعلى سعر له منذ أبريل، في حين بدد تراجع المعروض نتيجة تخفيضات الإنتاج من جانب السعودية وروسيا تأثير المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين.
وقالت المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم إنها ستمدد خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً شهراً آخر ليشمل سبتمبر، وقالت روسيا أيضاً: «إنها ستخفض في الشهر ذاته صادراتها النفطية 300 ألف برميل يومياً».
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً بما يعادل 1.2% إلى 87.17 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر منذ 13 أبريل بحسب “رويترز”.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتاً أو1% إلى 83.72 دولارا للبرميل. ولامس الخام الأمريكي القياسي في وقت سابق اليوم مستوى 84.11 دولار، وهو أعلى سعر منذ نوفمبر 2022.
وحقق النفط الخام مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الأسبوع الماضي، مدعوماً بتراجع إمدادات «أوبك+»، وآمال بأن يعزز التحفيز تعافي الطلب على النفط في الصين.
وجاءت بعض الضغوط النزولية من بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، والتي أظهرت وفقاً لمصادر السوق ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.1 ملايين برميل الأسبوع الماضي.
وتعرض النفط أيضاً أمس لضغوط من بيانات صينية أظهرت انخفاض واردات النفط الخام في يوليو 18.8% عن الشهر السابق إلى أدنى معدل يومي لها منذ يناير، على الرغم من ارتفاعها 17% عنها قبل عام.