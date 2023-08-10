النفط يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل.. وبرنت يسجل 87.17 دولارًا للبرميل

وتعرض النفط أيضاً أمس لضغوط من بيانات صينية أظهرت انخفاض واردات النفط الخام في يوليو 18.8% عن الشهر السابق إلى أدنى معدل يومي لها منذ يناير، على الرغم من ارتفاعها 17% عنها قبل عام.