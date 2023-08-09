النفط يقفز 1.6% إلى 87.5 دولار .. أعلى مستوى منذ يناير

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ارتفعت أسعار النفط اليوم مدعومة بشكل أساسي بتعهد كبار المنتجين في “أوبك+”، مثل السعودية وروسيا، بالإبقاء على الإمدادات منخفضة لمدة شهر آخر”.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.38 دولار بنحو 1.6 في المائة لتسجل عند التسوية 87.55 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.48 دولار بنحو 1.78 في المائة لتبلغ عند التسوية 84.40 دولار للبرميل.

وأغلقت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند أعلى مستوى منذ نوفمبر والعقود الآجلة لخام برنت عند أعلى مستوى منذ يناير.

وبحسب “رويترز”، حقق النفط الخام مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الأسبوع الماضي، مدعوما بتراجع إمدادات أوبك+ وآمال بأن يعزز التحفيز تعافي الطلب على النفط في الصين.

وجاءت بعض الضغوط النزولية من بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، والتي أظهرت وفقا لمصادر السوق ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 4.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.