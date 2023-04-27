النفط ينتعش بعد تراجعه بفعل مخاوف الركود والصادرات الروسية

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ارتفعت أسعار النفط اليوم ، معوضة الخسائر السابقة التي غذتها المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة وزيادة صادرات النفط الروسية .

وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام برنت عند 78.04 دولار للبرميل، بارتفاع 35 سنتا، أو 0.45 % . كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.28 % ، إلى 74.51 دولار للبرميل.

يأتي هذا الارتفاع بعدما هبطت أسعار النفط نحو 4 4 أمس لتواصل تكبد خسائر حادة من الجلسة السابقة، وذلك بعدما طغت المخاوف المتزايدة من حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، على تقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.

وانخفضت الطلبيات الجديدة للسلع الإنتاجية الرئيسية المصنعة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس وتراجعت الشحنات، مما يرجح أن إنفاق أنشطة الأعمال المنخفض على المعدات أدى لتراجع النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام بحسب رويترز .

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمقدار 5.1 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل، متجاوزة بكثير متوسط توقعات المحللين في استطلاع بانخفاض 1.5 مليون برميل.