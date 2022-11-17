النفط ينخفض بفعل انحسار التوتر السياسي وتوقعات الطلب الصيني

المناطق_الرياض

واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الخميس، مع انحسار التوترات الجيوسياسية، في حين أدت زيادة الإصابات بكوفيد-19 في الصين إلى زيادة المخاوف المرتبطة بالطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وقالت بولندا وحلف شمال الأطلسي، أمس الأربعاء: إن صاروخا سقط في بولندا، العضو في الحلف، ربما يكون انطلق من الدفاعات الجوية الأوكرانية وليس ناتجا عن ضربة روسية، وخفف هذا المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا وامتدادها إلى بقية أنحاء المنطقة.

وانخفض خام برنت 1.09 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 91.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 1445 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 83.98 دولار للبرميل.

وسجلت الصين زيادة يومية في حالات الإصابة بكوفيد-19. وقالت رويترز إن المصافي الصينية طلبت خفض حجم مشتريات الخام السعودي في ديسمبر كانون الأول في الوقت الذي خفضت فيه أيضا من حجم شراء الخام الروسي.

وفي حين أن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين قليل مقارنة ببقية دول العالم، إلا أنها تطبق سياسات صارمة للحد من تفشي فيروس كورونا مما يقلل الطلب على الوقود.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من الأرقام الرسمية التي كشفت انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأكثر من الخمسة ملايين برميل المتوقعة في الأسبوع الأخير.