النفط ينخفض مع تباطؤ الارتفاع المدفوع بالعرض برغم تحقيقه مكاسب أسبوعية

المناطق_ متابعات

واصل النفط خسائره أمس الجمعة، متراجعا أكثر عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجله خلال الأسبوع، إذ طغت المخاوف بشأن صحة تباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع الدولار الأمريكي على المكاسب الناجمة عن تخفيضات الإمدادات من منتجين رئيسيين مثل السعودية وروسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 89.51 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 86.36 دولارا.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع بفعل مخاوف بشأن نقص محتمل خلال ذروة موسم الطلب الشتوي بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا، إنه على الرغم من هذه الإشارات الصعودية، فإن التعافي الاقتصادي الصعب في الصين، والدولار الأمريكي القوي، يؤثران على الأسعار. ويتوقع المستثمرون أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها في 20 عاما، مما أطلق العنان للدولار، مما يجعل شراء النفط الخام بعملات أخرى أكثر تكلفة. وكان مؤشر الدولار الأمريكي قد انخفض للتو عن أعلى مستوى له في ستة أشهر أمس الجمعة.

وقال تاتسوفومي أوكوشي، كبير الاقتصاديين في نومورا للأوراق المالية: “جنى المستثمرون الأرباح بعد الارتفاع الأخير الذي كان مدفوعا بالمخاوف بشأن نقص العرض في أعقاب تخفيضات الإنتاج الممتدة في المملكة العربية السعودية وروسيا”.

وقال: “أخذت السوق في الاعتبار أنباء انخفاض العرض وستحتاج إلى علامات واضحة على طلب عالمي أقوى، خاصة في الصين، للارتفاع”، مشيرا إلى أن إجماع المستثمرين هو أن التحفيز الذي تقدمه بكين فشل حتى الآن في تعزيز نموها. اقتصاد.

وأظهرت بيانات “الخميس” أن إجمالي صادرات وواردات الصين انخفض في أغسطس، إذ ضغطت الضغوط المزدوجة المتمثلة في تراجع الطلب الخارجي وضعف الإنفاق الاستهلاكي على الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت بنسبة 30.9 % الشهر الماضي مع قيام مصافي التكرير ببناء مخزونات وزيادة عمليات المعالجة للاستفادة من الأرباح المرتفعة من تصدير الوقود. وقدم السحب الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية دعما ضعيفا لأسعار النفط.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، مع انخفاض المخزونات أكثر من 6 % في الشهر الماضي، مع تشغيل مصافي النفط بمعدلات مرتفعة لمواكبة الطلب العالمي على الطاقة. وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 6.3 ملايين برميل، أي ثلاثة أضعاف الانخفاض البالغ 2.1 مليون برميل الذي توقعه المحللون.

وعلى الرغم من تعهدها بمواصلة تخفيضات الإمدادات، فمن المتوقع أن تعزز روسيا صادراتها النفطية في سبتمبر مع بدء المصافي الروسية أعمال الصيانة الموسمية، وهو ما يحد أيضًا من مكاسب الأسعار. وعلى مدار الأسبوع، لا يزال برنت وغرب تكساس الوسيط في طريقهما لتحقيق مكاسب بنحو 1 %.

تماسك التعاملات الآسيوية

وقالت انفيستنق دوت كوم، انخفضت أسعار النفط أكثر مع تباطؤ الارتفاع المدفوع بالعرض، لكن، حققت مكاسب أسبوعية، واستمر التماسك في أسواق النفط في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، مع انخفاض الأسعار أكثر دون أعلى مستوياتها خلال 10 أشهر، حيث أثر مزيج من عمليات جني الأرباح وقوة الدولار والمخاوف من التباطؤ الاقتصادي لدى كبار المستهلكين.

بينما تراجعت أسعار النفط الخام يوم الخميس، متجاهلة تقريرا إيجابيا عن المخزونات الأمريكية وأرقام واردات صينية قوية. وأرجع المحللون هذا التحرك إلى بعض عمليات جني الأرباح بعد أن ارتفع سعر النفط الخام بأكثر من 7 % في الجلسات العشر الماضية، لكن قوة الدولار، الذي قفز إلى أعلى مستوى في نحو ستة أشهر يوم الخميس، بدا أنها خففت بعض الشيء من صعود الخام، خاصة مع ظهور علامات على مرونة التضخم في الولايات المتحدة وسوق العمل مما غذت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وبينما أظهرت البيانات الأخيرة أيضًا أن المخزونات الأمريكية تقلصت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر، تساءل المحللون عما إذا كان الطلب القوي سيستمر في الأسابيع المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم الصيف الكثيف السفر من نهايته، ولكن كلا العقدين ما زالا يتجهان لتحقيق مكاسب تزيد على 1 % لكل منهما هذا الأسبوع، مدعومين بتوقعات تشديد الإمدادات بعد أن أعلن المنتجان الرئيسيان السعودية وروسيا عن تخفيضات أكبر من المتوقع في الإنتاج هذا الأسبوع.

ستحافظ المملكة العربية السعودية على خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023، بينما ستحافظ روسيا أيضًا على خفض صادراتها بمقدار 300 ألف برميل حتى نهاية العام.

وأثار احتمال تقلص الإمدادات مكاسب قوية في أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، حيث راهنت الأسواق على أن انخفاض الإنتاج سيساعد في تخفيف أي رياح معاكسة من تباطؤ الطلب في الفترة المتبقية من العام، لكن التجار يتساءلون الآن عن المدى الذي يمكن أن يستمر به ارتفاع النفط، بالنظر إلى أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب – خاصة في الولايات المتحدة والصين – في الأشهر المقبلة.

وفي حين قفزت واردات الصين من النفط بنسبة تزيد عن 30 % في أغسطس، إلا أن إجمالي الصادرات والواردات في البلاد ما زال ينخفض بشكل كبير خلال الشهر. كما انكمش الفائض التجاري للصين أكثر من المتوقع. وظلت واردات النفط الصينية مرتفعة هذا العام ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة المخزون لدى المصافي المحلية. وعززت البلاد أيضًا حصصها من صادرات الوقود للاستفادة من ارتفاع أسعار الوقود العالمية، مما أثار تساؤلات حول مدى قوة انتعاش استهلاك الوقود المحلي هذا العام، وبينما انتعش السفر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ظل النشاط الاقتصادي في اتجاه هبوطي.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم من أكبر مستورد للنفط في العالم، المقرر صدورها يوم السبت، بعض الارتفاع في ضغوط الأسعار. لكن من المتوقع أن يظل نمو الأسعار أقل بكثير من المتوسطات التاريخية، مما يشير إلى استمرار الضعف في الاقتصاد الصيني.

ومما زاد من المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي، خفضت اليابان أيضًا قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الجمعة، مما ألقى بظلال من الشك حول ما إذا كان بنك اليابان المركزي الذي يميل إلى السياسة النقدية الميسرة يمكنه الاستمرار في تعزيز النمو الاقتصادي.

وقال محللو أبحاث بنك أيه إن زد، في مذكرة للعملاء، تعثر النفط ليخفف البريق من المكاسب الأسبوعية بسبب تخفيضات إمدادات أوبك +، وانخفض النفط لليوم الثاني ليقضي على المكاسب الأسبوعية التي كانت مدفوعة بقيود العرض الممتدة من المملكة العربية السعودية وروسيا، قادة أوبك + وانخفاض المخزونات، مما أدى إلى وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها هذا العام. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط نحو 86 دولارًا للبرميل بعد تراجعه بنسبة 0.8 ٪ يوم الخميس حيث أشارت المؤشرات الفنية – بما في ذلك مؤشر القوة النسبية للنفط – إلى أن التراجع على المدى القريب كان وشيكاً، وانخفض النفط أمس الجمعة إلى جانب المواد الخام الأخرى بما في ذلك النحاس وخام الحديد حيث يتجه الدولار الأمريكي لتحقيق مكاسب أسبوعية ثامنة، مما يمثل رياحًا معاكسة لمعظم السلع.

ولا يزال النفط مرتفعًا هذا الربع حيث عززت تخفيضات إمدادات أوبك + الأسعار، حيث تشير المقاييس الأساسية بما في ذلك الفروق الزمنية الرئيسية إلى ضيق السوق. ومع ذلك، لا تزال بعض البنوك حذرة، حيث يقول بنك جيه بي مورجان تشيس وشركاه إنه من غير المرجح أن يصل سعر النفط الخام إلى 100 دولار للبرميل هذا العام لأن توقعات الطلب تمثل تحديًا.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات أن مخزونات النفط الخام على مستوى البلاد تقلصت بمقدار 6.3 ملايين برميل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر، كما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وتزامنت هذه السحوبات مع أقوى وتيرة للصادرات منذ يوليو.