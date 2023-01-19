النفط ينخفض 1 % وسط مخاوف من ركود في الولايات المتحدة

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انخفضت أسعار النفط نحو 1 في المائة اليوم متخلية عن مكاسبها المبكرة، إذ محت المخاوف بشأن ركود محتمل في الولايات المتحدة أثر تفاؤل بأن يؤدي رفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 في الصين لزيادة الطلب على الخام في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 94 سنتا، أي 1.1 في المائة، لتبلغ 84.98 دولار للبرميل عند التسوية بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا تعادل 0.9 في المائة لتجري تسويتها عند 80.16 دولار للبرميل.

وكان أعلى مستوى في الجلسة لخامي القياس هو الأعلى منذ الخامس من ديسمبر. وبالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط كان اليوم هو أول مرة ينخفض فيها السعر عند التسوية منذ تسع جلسات.

وتخلت أسعار النفط عن مكاسبها وكذلك فعلت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية فترة ما بعد الظهيرة بعدما أثارت تصريحات مؤيدة لرفع الفائدة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مخاوف ألا يبطئ البنك من وتيرة رفع أسعار الفائدة.