النفط ينهي الأسبوع مستقرا مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

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أنهت أسعار النفط الأسبوع دون تغير يذكر حيث استمدت الدعم من احتمال تراجع الصادرات الروسية لكنها تعرضت لضغوط بفعل زيادة المخزونات في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا، أو 1.2 بالمئة، عند التسوية لتنهي تعاملات اليوم عند 83.16 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 93 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ 76.32 دولار للبرميل عند التسوية. وفي وقت سابق من الجلسة خسر الخامان أكثر من دولار للبرميل.

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار خامي القياس على أساس أسبوعي.

وساهم انخفاض أحجام التداول في زيادة التقلبات حيث بلغت تداولات خام برنت 58 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 90 بالمئة من أحجامها في الجلسة الماضية.