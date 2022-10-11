النفط يواصل الانخفاض مع تأثر الطلب بارتفاع الدولار ومخاوف “كورونا” في الصين

تراجعت أسعار النفط اليوم لتواصل بذلك خسائرها التي بلغت حوالي 2% في الجلسة السابقة، إذ أدى ارتفاع الدولار وزيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين إلى مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% ، إلى 95.92 دولار للبرميل بعد هبوطها 1.73 دولار في الجلسة السابقة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90.73 دولار للبرميل، لينخفض 0.4% ، بعد تراجعه 1.51 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع الدولار اليوم في ظل مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التي تزعج المستثمرين.

ويقلل الدولار القوي الطلب على النفط لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقالت لايل برينارد نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس إن زيادات أسعار الفائدة حتى الآن بدأت في إبطاء الاقتصاد لكن العبء الكامل لتشديد السياسة النقدية لن يكون واضحا قبل شهور.

وارتفعت حالات كوفيد-19 في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس.