النفط “يُزيد” مكاسبه

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يواصل المسار المرتفع للنفط انطلاقه في الأسواق العالمية، في ظل تحقيقه مكاسب جديدة بآخر الجلسات السعرية، متخطياً تخوفات ضعف نمو الطلب على الوقود.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً مقداره 11 سنتاً أو 0.2 % إلى 75.95 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.1 % إلى 71.30 دولار للبرميل.

يأتي هذا فيما يتلمس المستثمرون هذا الأسبوع مؤشرات بخصوص أسعار الفائدة من اجتماعات خمسة بنوك مركزية، منها المركزي الأمريكي، وبيانات التضخم الأمريكية لمعرفة تأثيرها على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط.