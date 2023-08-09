النقش “الثمودي” يستهوي زوار فعاليات مهرجان بيت حائل في نسخته الثانية

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نجحت العروض اليدوية الحية للحرفيين والحرفيات، في جذب شريحة واسعة من زائري فعاليات مهرجان بيت حائل في نسخته الثانية والمقام بمنتزه أجا بارك الترفيهي.

وتمكنت الحرفية “سلمى” الحائزة على جائزة عكاظ للتميز في مجال الحرف والصناعة اليدوية، من لفت أنظار الزوار بما تستعرضه من أعمال يدوية في التطريز و”حياكة ” الرسومات الثمودية”وهي إحدى المهن والحِرَف القديمة التي كانت النساء تمارسها في السابق.

وقالت “سلمى”: التطريز هو فن التزيين بالغرز على القماش أو مواد شبيهة به باستخدام إبرة الخياطة والخيط، مشيرة إلى أن الأعمال التي تُنتجها تجد إقبالاً وطلباً من الزوار من داخل المملكة وخارجها خاصة من النساء، إضافة إلى حرص الأمهات على شراء بعض الملابس الشعبية المخصصة ونقش التطريز على بعض الألبسة النسائية كالدراعات بأنواعها المختلفة والمستخدم فيها خامة القطيفة” ، مبينةً أن مدة العمل على التطريز تختلف بحسب القطعة، فهناك قطعة تستغرق شهراً والبعض الآخر يستغرق أسبوعاً وبعض القطع تستغرق يوماً واحداً.