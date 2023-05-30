“النقل” تحصل على مركز متقدم ضمن أفضل 5 جهات حكومية في تبني التقنيات الناشئة

المناطق_واس

حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مستوى متقدماً ضمن أفضل خمس جهات حكومية في مستوى جاهزية تبني التقنيات الناشئة لعام 2023.

جاء ذلك في تقرير نشرته هيئة الحكومة الرقمية، الذي يسعى لتحديد التقنيات الناشئة والمناسبة ذات الأثر المستدام وقياس مستويات جاهزية الجهات الحكومية ودعمها في العمل على أحدث التقنيات والحلول الابتكارية للإسهام في بناء حكومة المستقبل.

وأنجزت الوزارة عدداً من المبادرات الناجحة من ضمنها نظام النقل الذكي واللوحات الذكية، باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء، إضافة إلى مشروع مراقبة الطرق والأنفاق ، الذي قدمت الوزارة من خلاله عدداً من الخدمات الموجهة للمستخدمين مثل إرسال الرسائل التنبيهية للتحذير من آخر المستجدات على الطرق، سواء ازدحام أو حوادث أو عقبات أو ظروف جوية، بالإضافة إلى الرسائل التوجيهية بالمسارات المتاحة وزمن الرحلة نحو معلم معين، مع عرض رسائل توعوية مجتمعية بالتعاون مع الجهات المختلفة، وقد أحدث تفعيل هذا النظام أثراً واضحاً من حيث الحد من الكوارث بفضل التنبيه الاستباقي عن الأحداث بالإضافة إلى تقليل أضرار حوادث السيرـ وخفض تكاليف التشغيل، ورفع مستوى الاعتماد على التقنية.

ويأتي الحصول على هذا المركز امتداداً لإنجازات وجهود الوزارة في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات والحلول الابتكارية بالإضافة للجهود المبذولة في سبيل مواكبة تطورات التحول الرقمي مما يسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والرؤية الطموحة.