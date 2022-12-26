“النقل”: غرامة عدم التزام الشاحنات بالأوزان والأبعاد قد تصل لـ 100 ألف ريال

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أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، أن عدم التزام مركبات وشاحنات النقل بالأبعاد والأوزان المعتمدة، يعرّضها لغرامة مالية قد تصل لـ 100 ألف ريال.

وأوضحت الوزارة أن مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق، يجب عليها الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وشددت على أن مَن يتجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل على الطرق يعاقب بغرامة مالية وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

وأشارت إلى أن الغرامة المالية للمخالفين تبلغ قيمتها 5 آلاف ريال، وعند تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة المفروضة في المرة السابقة بما لا يتجاوز 100 ألف ريال خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.