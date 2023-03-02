“النقل”: 10 خطوات لإصدار وثيقة النقل الإلكترونية

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حددت الهيئة العامة للنقل الخطوات التي يجب اتباعها لإصدار وثيقة النقل الإلكترونية، وذلك تزامناً مع إعلانها عن البدء في تطبيق الوثيقة في مرحلتها الأخيرة.

وأوضحت الهيئة أن الخطوات تشمل الضغط على إنشاء وثيقة نقل، وإدخال بيانات المرسل والمرسل إليه، واختيار نوع الناقل وإضافة بياناته، ثم إضافة ملاحظات وسيط الشحن (إن وُجدت)، والموافقة على الشروط والأحكام.

وأضافت أن الخطوات تشمل أيضاً إدخال بيانات السائقين وتفاصيل المركبة، وتسجيل بيانات البضاعة، وتحديد موقع التسليم، ثم إدخال بيانات أجور النقل، وإصدار الوثيقة.

ولفتت إلى أن الوثيقة عبارة عن مستند يوثق التعاقد لعملية النقل، حيث تتضمن بيانات خاصة بعملية إرسال وتحميل البضائع وأجور النقل، وتضمن الوثيقة حقوق الأطراف، وتمكّن المستفيدين من التحقق من معلومات الشحنة إلكترونياً، وغيرها من الإسهامات والمميزات.