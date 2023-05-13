«النمر»: سرطان القلب قد يحدث ولكنه نادر جدًا

وأشار «النمر»، إلى أن عدد نبضات القلب في اليوم الواحد في حدود ١٠٠ ألف نبضة تزيد أو تنقص قليلاً، موضحًا أن «أمراض القلب موجودة منذ أكثر من ٣ آلاف سنة كما ثبت من دراسة المومياء المصرية».