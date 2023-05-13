«النمر»: سرطان القلب قد يحدث ولكنه نادر جدًا

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تحدث استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن معلومات هامة تتعلق بعضلة القلب، والأمراض التي تصيب القلب.
وقال «د.خالد»، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «سرطان القلب قد يحدث ولكنه من فضل الله نادر جدًا»، لافتا إلى أن «متوسط وزن القلب هو ربع كيلوجرام تقريباً».
وأشار «النمر»، إلى أن عدد نبضات القلب في اليوم الواحد في حدود ١٠٠ ألف نبضة تزيد أو تنقص قليلاً، موضحًا أن «أمراض القلب موجودة منذ أكثر من ٣ آلاف سنة كما ثبت من دراسة المومياء المصرية».
وأضاف، استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين، أن «بعض مرضى السمنة المفرطة لا يستطيعون عمل عملية المعدة لأن لديهم ضعف شديد في القلب أو ارتفاع شديد في الضغط الرئوي ولا يستطيع الدخول في جهاز الاشعة المقطعية أو المغناطيسية، وهؤلاء يجب الاعتناء بهم بنظام غذائي معين تحت إشراف طبي حتى ينزل وزنهم وتتحسن صحتهم».