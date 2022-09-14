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النمر: على جميع أفراد الأسرة إجراء فحص فوري للقلب عند حدوث هذه الحالة

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 14 سبتمبر 2022 - 11:33 صباحًا

‏‏‏حث استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، جميع أفراد الأسرة على إجراء فحص فوري للقلب إذ حدثت حالة وفاة لأي فرد من أفرادها بسبب مرض في القلب.

 

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، ردًا على سؤال ورد إليه حول وفاة شابين من أسرة واحدة في غضون 4 أشهر بسبب أمراض في القلب.

وقال النمر في إجابته: “هذه غالبًا حالات قلب وراثية يجب الكشف على جميع أفراد الأسرة الأب والأم والإخوان والأخوات في مركز متخصص برصد أمراض القلب الوراثية”.

 

وفي وقت سابق قال النمر إن 90% من السكتات القلبية سببها الجلطة، موضحًا في الوقت نفسه أنه ليس شرطًا أن كل من تعرض إلى جلطة قد يعاني من الإصابة بسكتة قلبية.

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وبين الاستشاري أن النوبات القلبية لها ما يُعرف بـ”التذبذب” أو التغيرات، حيث تتغير حسب أوقات اليوم، كما أن لها أوقات ذروة، وتكون في ساعات الصباح الباكر، من الرابعة فجرًا، وحتى الثامنة صباحًا.

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 14 سبتمبر 2022 - 11:33 صباحًا
صورة Rana Fathy

Rana Fathy

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