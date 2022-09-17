“النمر” مستشهدًا بحالة “شاب”: التدخين قد يتسبب في الجلطات القلبية

يُذكر أن وزارة الصحة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة ظاهرة التدخين بكل أنواعها باعتبارها أحد الأسباب المؤدية للوفاة؛ حيث يموت 6 ملايين شخص سنويًّا، ويُتوقع زيادة هذا العدد إلى أكثر من 8 ملايين شخص سنويًّا بحلول عام 2030م، بالإضافة إلى أنه عامل من عوامل الخطورة التي تؤدي إلى العديد من الأمراض.