“النمر” يحذّر من عادة “حب الخشوم”: تتسبب في نقل الفيروسات

حذّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، من انتشار بعض عادات السلام والتعارف بين المواطنين؛ لما قد تسببه من مشكلات صحية عدة منها نقل الأمراض الفيروسية.
وقال “النمر” في تغريدة على حسابه بتويتر: أتمنى من الناحية الطبية إيقاف عادة “حب الخشوم” أثناء السلام على من تعزون؛ لعدة أسباب أولها أنها عادة اجتماعية وليست دينًا نتعبد الله به، وثانيها أنها تساعد في نقل الفيروسات بالذات في هذا الوقت من السنة، والثالثة أنك تستطيع إظهار المحبة والتودد للآخر من غير أن تقبل أنفه”.
ولفت “النمر” إلى أن هناك أكثر من طريقة تُعبّر عن امتنانك للقاء شخص ما دون الالتزام بعادة قد تُسبب نقل الأمراض خاصة الفيروسية منها.