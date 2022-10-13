“النمر” يحذّر من عادة “حب الخشوم”: تتسبب في نقل الفيروسات

وقال “النمر” في تغريدة على حسابه بتويتر: أتمنى من الناحية الطبية إيقاف عادة “حب الخشوم” أثناء السلام على من تعزون؛ لعدة أسباب أولها أنها عادة اجتماعية وليست دينًا نتعبد الله به، وثانيها أنها تساعد في نقل الفيروسات بالذات في هذا الوقت من السنة، والثالثة أنك تستطيع إظهار المحبة والتودد للآخر من غير أن تقبل أنفه”.