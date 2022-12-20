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النمر يُحذر من 6 أعراض خطيرة ناتجة عن الضغوط النفسية الشديدة

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 ديسمبر 2022 - 12:18 مساءً

تحدث الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن المضاعفات الصحية التي تسببها الضغوط النفسية، ومدى تأثيرها على الأشخاص، وأبرز هذه الأعراض.

وقال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تختلف درجة تحمل الضغوط النفسية من شــخص لآخر، بل تختلف في نفس الشخص من وقت لآخر”.

وأضاف: “فاذا زادت الضغو النفسية عن طاقته بدأ يشتكي من، كثرة الصداع التوتري، وقلة النوم وتقطعه، والآم القلب الإنفعالية، نوبات القولون العصبي، ضيق التنفس، وكثرة التنهدات، وضعف التركيز”.

وأكمل: “الشاهد: لا تُحمّل نفسك فوق طاقتها من الضغوطات النفسية”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 ديسمبر 2022 - 12:18 مساءً
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