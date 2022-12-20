النمر يُحذر من 6 أعراض خطيرة ناتجة عن الضغوط النفسية الشديدة

تحدث الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، عن المضاعفات الصحية التي تسببها الضغوط النفسية، ومدى تأثيرها على الأشخاص، وأبرز هذه الأعراض.

وقال الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تختلف درجة تحمل الضغوط النفسية من شــخص لآخر، بل تختلف في نفس الشخص من وقت لآخر”.

وأضاف: “فاذا زادت الضغو النفسية عن طاقته بدأ يشتكي من، كثرة الصداع التوتري، وقلة النوم وتقطعه، والآم القلب الإنفعالية، نوبات القولون العصبي، ضيق التنفس، وكثرة التنهدات، وضعف التركيز”.

وأكمل: “الشاهد: لا تُحمّل نفسك فوق طاقتها من الضغوطات النفسية”.

تختلف درجة تحمل الضغوط النفسية من شخص لآخر..بل تختلف في نفس الشخص من وقت لآخر..فاذا زادت عن طاقته بدأ يشتكي:

كثرةالصداع التوتري

قلة النوم وتقطعه

الام القلب الانفعالية

نوبات القولون العصبي

ضيق التنفس

كثرة التنهدات

ضعف التركيز الشاهد:

لا تُحمّل نفسك فوق طاقتها من الضغوطات النفسية. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) December 19, 2022

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