النمر: 7 فئات يجب أن يكون معهم مرافق عند زيارة الطبيب

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أكد استشاري القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة، أن هناك 7 فئات يجب أن يكون معهم مرافقٌ عند زيارة الطبيب بينهم كبير السن والعنيد.
وقال خالد النمر، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هناك فئات يجب أن يكون معهم مرافقٌ عند زيارة الطبيب ليساعده في تنفيذ خطة العلاج وهم (كبير السن، الشخص العنيد، المتردد بطبعه، المراهقين/المراهقات، من يعاني ضعف الذاكرة، من لا يحب المستشفيات ولا الأطباء، من يعاني القلق الشديد).
هناك فئات يجب ان يكون معهم مرافقٌ عند زيارة الطبيب ليساعده في تنفيذ خطة العلاج:
١.كبير السن
٢.الشخص العنيد
٣.الشخص المتردد بطبعه
٤.المراهقين/المراهقات
٥.من يعاني ضعف الذاكرة.
٦.من لايحب المستشفيات ولا الأطباء.
٧.من يعاني القلق الشديد.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) November 25, 2022