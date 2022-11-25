النمر: 7 فئات يجب أن يكون معهم مرافق عند زيارة الطبيب

وقال خالد النمر، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هناك فئات يجب أن يكون معهم مرافقٌ عند زيارة الطبيب ليساعده في تنفيذ خطة العلاج وهم (كبير السن، الشخص العنيد، المتردد بطبعه، المراهقين/المراهقات، من يعاني ضعف الذاكرة، من لا يحب المستشفيات ولا الأطباء، من يعاني القلق الشديد).

هناك فئات يجب ان يكون معهم مرافقٌ عند زيارة الطبيب ليساعده في تنفيذ خطة العلاج:

١.كبير السن

٢.الشخص العنيد

٣.الشخص المتردد بطبعه

٤.المراهقين/المراهقات

٥.من يعاني ضعف الذاكرة.

٦.من لايحب المستشفيات ولا الأطباء.

٧.من يعاني القلق الشديد. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) November 25, 2022