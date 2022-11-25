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النمر: 7 فئات يجب أن يكون معهم مرافق عند زيارة الطبيب

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 25 نوفمبر 2022 - 12:55 مساءً

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أكد استشاري القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الجمعة، أن هناك 7 فئات يجب أن يكون معهم مرافقٌ عند زيارة الطبيب بينهم كبير السن والعنيد.

وقال خالد النمر، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هناك فئات يجب أن يكون معهم مرافقٌ عند زيارة الطبيب ليساعده في تنفيذ خطة العلاج وهم (كبير السن، الشخص العنيد، المتردد بطبعه، المراهقين/المراهقات، من يعاني ضعف الذاكرة، من لا يحب المستشفيات ولا الأطباء، من يعاني القلق الشديد).

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 25 نوفمبر 2022 - 12:55 مساءً
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