النمسا تفوز على هولندا وتتصدر المجموعة الرابعة في يورو 2024

المناطق_وكالات

فجر منتخب النمسا مفاجأة من العيار الثقيل وألحق هزيمة قاسية بنظيره الهولندي 3 /2 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وتأهل منتخب النمسا عن جدارة واستحقاق لدور الـ16 من البطولة القارية بل وتصدر المجموعة الخامسة متفوقا على القطبين، هولندا وفرنسا.

وتصدر منتخب النمسا المجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين وهزيمة مقابل خمس نقاط لفرنسا في المركز الثاني من انتصار وحيد وتعادلين وحلت هولندا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل لكنها صعدت إلى دور الـ16 ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، في الوقت الذي تذيل فيه منتخب بولندا المجموعة بنقطة وحيدة.