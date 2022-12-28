«النواب الأمريكي» يحظر «تيك توك» من هواتف أعضائه

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حظر مجلس النواب الأمريكي تطبيق «تيك توك» من هواتف أعضائه.

وأصدرت القرار بالحظر كاثرين سزبيندور، كبيرة المسؤولين الإداريين في المجلس، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وسبق أن حذرت سزبيندور، في أغسطس الماضي، من أن التطبيق يمثل خطراً كبيراً على المستخدمين.

وكتبت، في مذكرة أرسلتها إلى كل المشرعين والموظفين الذين لديهم هواتف محمولة تابعة لمجلس النواب: «لا يُسمح لموظفي مجلس النواب بتنزيل تطبيق (تيك توك) على أي أجهزة جوالة تابعة للمجلس».

وأضافت: «إذا كان التطبيق مثبتاً على جهازك الخاص بالمجلس، فسيتم الاتصال بك لإزالته».

وفي أغسطس الماضي، أصدر مكتب سزبيندور تحذيراً لأعضاء مجلس النواب، وصف فيه «تيك توك» بأنه «تطبيق عالي الخطورة»، بسبب «افتقاره إلى الشفافية في كيفية حماية بيانات العملاء».

ويتعرض التطبيق المعروف بمقاطع الفيديو القصيرة أو الموسيقية أو الساخرة، بصورة مستمرة لانتقادات من السلطات الأمريكية التي تأخذ عليه تأثيره في القُصَّر.

ومطلع الشهر الجاري، أقام مدعي عام ولاية إنديانا الأمريكية دعوى على التطبيق، متهماً إياه بتضليل المستخدمين في شأن حماية البيانات وسلامة المحتوى المقترح للأطفال.

وفي مارس الماضي، أعلنت 8 ولايات أمريكية، من بينها كاليفورنيا وفلوريدا، إطلاق تحقيق في شأن التأثيرات «الضارة» لـ«تيك توك» على الأطفال، وتحفيزهم لتمضية مزيد من الوقت في تصفّح التطبيق.