النور بطلاً للمملكة في فئة الصغار

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توّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، فريق النور بلقب بطولة المملكة لفئة الصغار (مواليد 2012 – 2014م) بنسختها الثانية، بعد فوزهم على فريق الصفا بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد، في ختام منافسات البطولة التي جرت اليوم، على صالة نادي النور بسنابس.

وتوّج عضو مجلس الإدارة فاخر غاشي فريق الصفا بالميداليات الفضية، وتم تتويج فريق الخليج بالميداليات البرونزية من قبل رئيس مجلس إدارة نادي النور عبدالعظيم العليوات، بعد تفوقهم على فريق مضر بنتيجة شوطين مقابل شوط في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وتم تكريم الحكام والمراقبين المشاركين في إدارة مباريات البطولة من قبل عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد علي العليوات.

وحقق فريق السلام المركز الخامس بعد انتصاره على الهدى الذي حل سادساً بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد، وانتصر العدالة على الخويلدية بنفس النتيجة في مواجهة تحديد المركزين السابع والثامن، ليحل العدالة سابعاً والخويلدية ثامناً.