النور يتوّج بطلاً لكأس الاتحاد السعودي لكرة اليد للشباب في نسخته الأولى

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توَّج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل بن علي آل نمر، مساء الخميس، فريق النور بكأس الاتحاد السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب في نسخته الأولى للموسم الرياضي 2023 – 2024م، بعد فوزه على مضر بنتيجة (31 – 26)، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

فيما توَّج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد زهير القرشي، فريق مضر بالميداليات الفضية بعد حصولهم على المركز الثاني، وكرَّم عضو مجلس إدارة الاتحاد علي العليوات، طاقم الحكام والمراقبين الذين أداروا النهائي وجاءت المباراة تنافسية بين الفريقين، وحسم النور الشوط الأول لصالحه بنتيجة (18 – 15)، وفي الشوط الثاني حاول مضر معادلة النتيجة إلا أن النور حافظ على تقدمه وحسم المباراة بفارق خمسة أهداف، معلناً تتويجه بلقب البطولة.