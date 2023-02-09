“النيابة”: السجن 10 سنوات وغرامة مليونَيْ ريال لمن يخلّ بخدمات الأرصاد الجوية السيادية

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أكدت النيابة العامة اليوم (الخميس)، أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية ذات العلاقة بالأمن الوطني تقتصر على الجهة المختصة بذلك.

وأوضحت أن أي نشاط يخل بهذا الشأن يقابله عقوبات مشددة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة مليونَيْ ريال، وكذلك الغرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة، ومضاعفة الغرامة الموقعة في حال التكرار، ومصادرة المضبوطات محل الجـريمة، مبينة أنها تعد من الجـرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وعرّفت الأرصاد الجوية بأنها عملية الرصد أو المراقبة أو التنبؤ بحالة الطقس والمناخ والظواهر الجوية والبحرية المؤثرة في حالة الغلاف الجوي، بينما خدمات الأرصاد الجوية السيادية تعني أنشطة ونواتج ومعلومات عن الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني.