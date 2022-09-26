“النيابة العامة”: أي تصرف احتيالي قبل افتتاح إجراءات الإفلاس أو أثناء سريانها يعد جريمة موجبة للتوقيف

أكدت النيابة العامة أن ‏كل من قام بتصرف احتيالي بغرض زيادة التزامات المدين أو خفض قيمة أصوله، قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو أثناء سريانها، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، مشددة على أنها تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.