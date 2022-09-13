النيابة العامة: احترام القوانين والأنظمة وإعمال أحكامها يوفر العيش الآمن ويبث روح الطمأنينة بين أفراد المجتمع

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أوضحت النيابة العامة أن احترام القوانين والأنظمة وإعمال أحكامها يوفر العيش الآمن ويبث روح الطمأنينة والوئام بين أفراد المجتمع بخلاف ما تورثه حالات الاحتيال عليه وانتهاك نصوصه.

وقالت عبر حسابها على “تويتر” أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.