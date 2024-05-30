النيابة العامة: الحكم بالسجن لوافديَن بخمس سنوات وغرامة مئة ألف ريال وآخرَين بسنة لتحرشهم بوافد آسيوي

المناطق_الرياض

أنهت نيابة الآداب العامة تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لأربعة مقيمين من جنسية عربية بالتحرش بوافد اسيوي.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بالتحرش بالوافد أثناء تواجده في أحد المتاجر، والمشاركة في توثيق ذلك ونشره عبر برامج التواصل الاجتماعي.

وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجن اثنين منهم مدة (5) سنوات وغرامة مالية (100.000 ريال سعودي)وسجن المتهمَين الآخرَين مدة (سنة)، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم.

وأكدت النيابة العامة على تصديها لكل ما من شأنه الجناية على أعراض الآخرين وإلحاق الضرر بهم، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية المشددة.