“النيابة العامة”: السجن 10 أعوام وغرامة 10 ملايين عقوبة الغش في الأجهزة والمستلزمات الطبية

قالت النيابة العامة، اليوم الخميس، إن الأجهزة والمستلزمات الطبية المغشوشة هي التي يتعمد تغيير هويتها أو مصدرها بقصد الخداع، مشيرة إلى أن الجهاز والمستلزم الطبي يعد مغشوشًا إذا تغير محتواه بما يؤثر سلبًا في مأمونيته وسلامته، أو كان معبئًا في عبوات مزيفة.