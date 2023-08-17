النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف ريال عقوبة تزوير المحررات الرسمية

المناطق_متابعات

أوضحت النيابة العامة عقوبة كل مَن يزوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية، إذا كان للمحرر حجية في المملكة.

وأضافت في إفادة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”،‏ أن العقوبة تتمثل في السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.

وبيّنت أن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبّب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.