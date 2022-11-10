النيابة العامة: الغش في أي منتج تجاري جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

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أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، حظر الغش في أي منتج تجاري، مشيرة إلى أنه إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما، غدت جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.
وأوضح حساب النيابة العامة، على تويتر، أن المنتج المغشوش هو من دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، ما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره، سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.
وأضافت أن المنتج الفاسد هو غير المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، وكل منتج لم يعد صالحًا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك.