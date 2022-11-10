النيابة العامة: الغش في أي منتج تجاري جريمة كبيرة موجبة للتوقيف

وأوضح حساب النيابة العامة، على تويتر، أن المنتج المغشوش هو من دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما، ما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره، سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.