النيابة العامة المصرية: لا شبهة جنائية في وفاة الممثل الأردني طلفاح

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كشفت النيابة العامة المصرية اليوم (الثلاثاء) أن تحقيقاتها أكدت عدم وجود جريمة في وفاة الممثل الأردني أشرف طلفاح.

وأوضحت أن معاينة سكن المتوفى الذي عثر على جثمانه به لم تسفر عن وجود أي آثار عنف تشير لوجود شبهة جنائية في الواقعة.

وأضافت أنها سألت عددًا من الشهود، من بينهم مؤجر العقار محل سكن المتوفى، وشقيقه، وصديقه المقرب، وجاءت شهادتهم بعدم وجود دلائل على وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

وكان تقرير مصلحة الطب الشرعي انتهى إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاة طلفاح، وأن الإصابات بجسمه نتيجة الحالة المرضية المزمنة والمتقدمة لرئتيه، وما ضاعفها من التهاب رئويٍّ شعبي حادٍّ، وارتفاع في ضغط الدم الذي أدى إلى نزيف داخلي انتهى بالوفاة.

كما أثبت أن الإصابات بجثمان المتوفى يُرجَّح حدوثها أثناء سقوطه على الأرض ونقله وإجراء محاولات إنعاشه القلبي والرئوي.