النيابة العامة تحتفي بيوم التأسيس

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بحضور معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ومعالي وكيل النيابة العامة الشيخ الدكتور شلعان بن راجح الشعان، وجميع أعضاء ومنسوبي المقر الرئيس للنيابة العامة اليوم احتفاء خاصاً بمناسبة يوم التأسيس.

وأكد المعجب، على أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة التي تعبّر عن تأسيس الدولة السعودية وتاريخها التليد، وتراثها العريق، والتي بنيت على أساس متين بجهود عظيمة منذ تأسيسها على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود -رحمه الله-، وبقية ملوك هذه الدولة الذين كانوا مستمسكين بدستور قويم أساسه الكتاب والسنة، فأقاموا الحقّ والعدل وجمعوا الكلمة وبهم توحد الصف إلى هذا الوقت الذي ننعم فيه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود- حفظهما الله – اللذين واصلا مسيرة الأباء والأجداد في هذه الدولة بحماية الحقوق ورعاية المصالح.

الجدير بالذكر أن كل النيابات في مناطق المملكة ومحافظاتها قامت بالعديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة لذكرى يوم التأسيس، وسط مشاركة فاعلة من منسوبيها والمستفيدين منها.